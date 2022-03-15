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МВС: З початку повномасштабної війни росіяни знищили 3,5 тис. об'єктів інфраструктури України

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 21:51

Російський агресор вже знищив в Україні 3500 об’єктів інфраструктури, в тому числі 230 об’єктів транспортної інфраструктури, 165 об’єктів життєзабезпечення населення, таких як електропідстанції та газопроводи – повністю або частково зруйновані.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час прямого включення до загальнонаціонального телемарафону, інформує телеграм-канал МВС

Пряма мова: "Зруйновані заклади освіти – повністю або частково – 72 об’єкти. Заклади охорони здоров’я – 21 об’єкт на території України. Житлові будинки – кількість змінюється щодня. Зараз це понад 2700 зруйнованих будинків.

Заклади соціальної сфери – 10. Інші об’єкти, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо – понад 400".

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Теми: війнаРосіяМВС
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