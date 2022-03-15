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МВД: С начала полномасштабной войны россияне уничтожили 3,5 тыс. объектов инфраструктуры Украины

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 21:51

Российский агрессор уже уничтожил в Украине 3500 объектов инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы полностью или частично разрушены.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский во время прямого включения в общенациональный телемарафон, информирует телеграмм-канал МВД

Прямая речь: "Разрушенные учебные заведения – полностью или частично – 72 объекта. Учреждения здравоохранения – 21 объект на территории Украины. Жилые дома – количество меняется ежедневно. Сейчас это более 2700 разрушенных домов.

Заведения социальной сферы – 10. Другие объекты, среди которых есть здания Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции и т.п. – более 400".

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Темы: войнаРосcияМВД
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