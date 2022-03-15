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У Сенаті США кажуть, що ідея передачі літаків Україні обговорюється

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 20:53
У Сенаті США кажуть, що ідея передачі літаків Україні обговорюється
Фото ілюстративне getty images

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що ідея озброїти Україну бойовими літаками з Польщі все ще обговорюється.

Про це Макконнелл сказав журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я не зустрічав у Сенаті нікого, хто б не виступав за те, щоб ці МіГи потрапили в Україну. Як саме це зробити, все ще обговорюється", - сказав Макконнелл.

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Минулого тижня Сполучені Штати відхилили пропозицію Польщі передати радянські винищувачі МіГ-29 для посилення оборони ВПС України від вторгнення російських сил.

Сполучені Штати працювали над прискоренням поставок зброї в Україну. Але минулого тижня Пентагон заявив, що перспектива відправлення бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій в Україні "викликає серйозні занепокоєння у всього альянсу НАТО".

Теми: СШАарміявійна
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