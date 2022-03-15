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В Сенате США говорят, что идея передачи самолетов Украине обсуждается

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 20:53
В Сенате США говорят, что идея передачи самолетов Украине обсуждается
фото иллюстративное getty images

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил во вторник, что идея вооружить Украину боевыми самолетами из Польши все еще обсуждается.

Об этом Макконнелл сказал журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я не встречал в Сенате никого, кто бы ни выступал за то, чтобы эти МиГи попали в Украину. Как именно это сделать, все еще обсуждается", - сказал Макконнелл.

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На прошлой неделе США отклонили предложение Польши передать советские истребители МиГ-29 для усиления обороны ВВС Украины от вторжения российских сил.

Соединенные Штаты работали над ускорением поставок оружия на Украину. Но на прошлой неделе Пентагон заявил, что перспектива отправки боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий в Украине "вызывает серьезные беспокойства у всего альянса НАТО".

Темы: СШАармиявойна
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