Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Верещук: майже 29 тисяч людей вивезли із заблокованих міст 15 березня

Вівторок, 15 березня 2022, 22:10

З 9 погоджених гуманітарних коридорів 15 березня спрацювало лише 7. Завдяки ним із заблокованих міст вдалося врятувати 28 тисяч 893 людини.

Джерело: відеозвернення міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Деталі: Зокрема, по гуманітарному коридору із Маріуполя врятувалося близько 20 тисяч людей.

Із Сумської області евакуйовано 8 533 людини

Щодо Харківської області: евакуйоіано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Попри домовленості, за словами Верещук, залишився заблокований у місті Бердянськ гуманітарний конвой з автобусами для евакуації із Маріуполя людей, в тому числі - громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту

Також вдруге російські  військові не дозвовили провести евакуцію людей із сіл Богданівка та Новобогданівка, села Бобрик Київської області.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Дослівно Верещук: "Завтра плануємо продовжувати роботу щодо гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей з міста Ізюм.

Через цілодобовий комендантський час евакуація в Київській області завтра не проводитиметься".

Міністр додала, що докладаються зусилля задля звільнення незаконно утримуваних представників українського місцевого самоврядування.

Теми: евакуаціяВерещук
powered by lun.ua
Головне сьогодні

WSJ: Путін змінив тактику — націлився не на Київ, а на південь і схід

оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом

Верещук до РФ: Ні про яку здачу Маріуполя не може йти мова. Відкрийте нам коридор

У Раді консультуються з Мін'юстом щодо майбутнього "ОПЗЖ"

Усі новини...
евакуація
На Сумщині загарбники затримали евакуаційну колону
Із Маріуполя на авто за день виїхало 20 тисяч людей – ОП
Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
Останні новини
06:35
У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну
06:10
Окупанти вкрали з бердянського порту 5 кораблів із зерном – голова Запорізької ОВА
06:00
WSJ: Путін змінив тактику — націлився не на Київ, а на південь і схід
05:37
фотоПісля потрапляння снаряда у київський двір евакуйовано 200 осіб
05:17
Білий дім про зняття санкцій з РФ: І близько не підійшли до цього моменту
04:43
оновленоНа "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км
04:35
фото, відео, доповненоУ Подільському районі Києва пролунали вибухи, четверо загиблих
04:30
У Байдена офіційно анонсували його візит до Польщі
04:11
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської
03:31
Зеленський подякував Мілі Куніс та Ештону Кутчеру — вони зібрали 35 млн доларів для українців
Усі новини...