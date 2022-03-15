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Верещук: около 29 тысяч человек вывезли из заблокированных городов 15 марта

Вторник, 15 марта 2022, 22:10

Из 9 согласованных гуманитарных коридоров 15 марта сработало всего 7. Благодаря им из заблокированных городов удалось спасти 28 тысяч 893 человека.

Источник: видеообращение министра по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук

Детали: В частности, по гуманитарному коридору из Мариуполя спаслось около 20 тысяч человек.

Из Сумской области эвакуировано 8533 человека

Относительно Харьковской области: эвакуировано 320 подопечных и работников Оскольского психоневрологического пансионата.

Несмотря на договоренности, по словам Верещук, остался заблокированный в городе Бердянск гуманитарный конвой с автобусами для эвакуации из Мариуполя людей, в том числе граждан Турции и Греции, не имеющих собственного транспорта

Также во второй раз российские военные не позволили провести эвакуцию людей из сел Богдановка и Новобогдановка, села Бобрик Киевской области.

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Верещук дословно: "Завтра планируем продолжать работу по гуманитарному коридору для Мариуполя, а также начать эвакуацию людей из города Изюм.

Через круглосуточное комендантское время эвакуация в Киевской области завтра не будет проводиться".

Министр добавила, что прилагаются усилия для освобождения незаконно удерживаемых  представителей украинского местного самоуправления.

Темы: эвакуацияВерещук
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