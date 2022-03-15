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З початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні - Пентагон

Вівторок, 15 березня 2022, 21:25

За словами представника Пентагону, з початку вторгнення російські війська випустили понад 950 ракет по цілях в Україні.

Чиновника цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Представник Пентагону додав, що через 20 днів війни і російські, і українські збройні сили мають у своєму розпорядженні приблизно 90% своєї бойової потужності.

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Сполучені Штати оцінюють, що російські війська досягли обмеженого або й взагалі відсутнього прогресу у досягненні своїх цілей, сказав чиновник. Він зазначив, що російські сили не просунулися ближче до Києва.

За оцінками США, російські війська все ще знаходяться приблизно за 15-20 кілометрів на північний захід і приблизно за 20-30 кілометрів на схід від Києва, сказав чиновник. 

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Теми: СШАРосіявійна
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