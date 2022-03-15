С начала войны РФ выпустила более 950 ракет по целям в Украине - Пентагон

По словам представителя Пентагона, с начала вторжения российские войска выпустили более 950 ракет по целям в Украине.

Чиновника цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Представитель Пентагона добавил, что через 20 дней войны и российские, и украинские вооруженные силы располагают примерно 90% своей боевой мощи.

Соединенные Штаты оценивают, что российские войска достигли ограниченного или вообще отсутствующего прогресса в достижении своих целей, сказал чиновник. Он отметил, что российские силы не продвинулись поближе к Киеву.

По оценкам США, российские войска все еще находятся примерно в 15-20 километрах к северо-западу и примерно в 20-30 километрах к востоку от Киева, сказал чиновник.

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