ЗМІ змусили Макрона виправдовуватися за військові поставки до РФ

Франція з 2015 по 2020 роки видала щонайменше 76 ліцензій на експорт військових матеріалів до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Вперше про військові конторки Франції та РФ написав інтернет-портал Disclose .

За даними видання, серед поставлених до РФ матеріалів є теплові камери для оснащення бронетехніки. Disclose припускає, це оснащення можуть використовуватися російською армією у війні проти України.

Також французька промисловість поставила до РФ навігаційні системи та системи візуалізації для військових гелікоптерів.

Видання зазначає, хоча після анексії Криму Європейський Союз ввів ембарго на постачання зброї до РФ, проте Франція продовжувала виконання раніше підписаних контрактів.

В уряді оперативно відреагували на цю інформацію, зазначивши, що ці поставки не суперечили тодішньому законодавству.

"Франція у 2014 році виконала саме те, що було потрібно, тобто – дотримувалася міжнародного права", – заявил президент Франції Емманюель Макрон.

Він нагадав, що в ті роки Франції довелося піти на скасування конторку на побудову двох десантних кораблів-вертольотоносців "Містраль".

" Президент Олланд приймав необхідні рішення, пішовши на дуже сильні та структурні на той час кроки… Усі контракти, які на той момент не відповідали зобов’язанням Франції - були розірвані",- резюмує Макрон.