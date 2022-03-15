Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ заставили Макрона оправдываться за военные поставки в РФ

Вторник, 15 марта 2022, 22:15

Франция с 2015 по 2020 год выдала по меньшей мере 76 лицензий на экспорт военных материалов в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro.

Впервые о военных конторках Франции и РФ написал интернет-портал Disclose.

Реклама:

По данным издания, среди поставленных в РФ материалов есть тепловые камеры для оснащения бронетехники. Disclose предполагает, что это оснащение может использоваться российской армией в войне против Украины.

Также французская промышленность поставила в РФ навигационные системы и системы визуализации для военных вертолетов.

Издание отмечает, что хотя после аннексии Крыма Европейский Союз ввел эмбарго на поставку оружия в РФ, однако Франция продолжала выполнение ранее подписанных контрактов.

ВИДЕО ДНЯ

В правительстве оперативно отреагировали на информацию, отметив, что эти поставки не противоречили тогдашнему законодательству.

"Франция в 2014 году выполнила именно то, что было нужно, то есть – соблюдала международное право", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он напомнил, что в те годы Франции пришлось пойти на отмену конторки на строительство двух десантных кораблей-вертолетоносцев "Мистраль".

"¦Президент Олланд принимал необходимые решения, пойдя на очень сильные и структурные в то время шаги… Все контракты, которые на тот момент не соответствовали обязательствам Франции - были разорваны",- резюмирует Макрон.

Темы: МакронРосcиясанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Макрон
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС
Последние новости
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
Все новости...
Реклама: