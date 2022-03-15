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Маск відповів Кадирову й перейменувався у Твітері на Ілону

Вівторок, 15 березня 2022, 23:20

Винахідник Ілон Маск відповів главі Чечні Рамзану Кадирову, що готовий бити президента РФ Володимира Путіна навіть однією лівою.

Джерело: Twitter Ілона Маска.

Що передувало: Маск викликав Володимира Путіна на двобій, на кону – Україна. Після цього у Twitter йому почали відповідати різні лідери думок, у тому числі російські.

Зокрема, Кадиров написав, що Ілон (якого він зневажливо назвав Ілоною) має пройти в Чечні спеціальні тренінги, аби бути готовим до зустрічі з Путіним.

На це Маск відповів, дослівно: "Якщо він (Путін - ред.) боїться битися, я готовий використовувати лише свою ліву руку, і це я ще навіть не шульга".

Також Маск перейменував себе у твітері на Ілону Маск.

Теми: МаскКадировПутін
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