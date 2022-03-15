Маск ответил Кадырову и переименовался в Твиттере на Илону
Изобретатель Илон Маск ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, что готов избивать президента РФ Владимира Путина даже одной левой.
Источник: Twitter Илона Маска.
Что предшествовало: Маск вызвал Владимира Путина на поединок, на кону – Украина. После этого в Twitter ему начали отвечать разные лидеры мнений, в том числе российские.
В частности, Кадыров написал, что Илон (которого он пренебрежительно назвал Илоной) должен пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы быть готовым к встрече с Путиным.
На это Маск ответил, дословно: "Если он (Путин – ред.) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и при этом я даже не левша".
Также Маск переименовал себя в Твиттере на Илону Маск.
Telegram post by Ramzan Kadyrov, head of Chechen Republic! pic.twitter.com/UyByR9kywq— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022