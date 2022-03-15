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США виділять $186 млн на підтримку українських біженців

Вівторок, 15 березня 2022, 22:56

Сполучені Штати оголосили про виділення додаткової гуманітарної допомоги в розмірі 186 мільйонів доларів для підтримки українських біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати надають понад 186 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і понад трьох мільйонів біженців, які постраждали внаслідок навмисної, неспровокованої та невиправданої війни Росії в Україні. Це забезпечить подальшу підтримку гуманітарних організацій, які реагують на кризу, і доповнить щедрість сусідніх країн, які вітають і підтримують біженців", – заявив Блінкен.

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Він додав, що США "вітають  гостинність сусідніх країн, які приймають тих, хто тікає з України". За його словами, додаткова фінансова підтримка США буде спрямована на забезпечення потреб біженців першої необхідності, і буде спрямована через гуманітарні організації на місцях.

"Додаткова гуманітарна допомога біженцям у сусідніх з Україною країнах підтримує забезпечення продовольством, безпечною питною водою, захистом, доступним житлом та невідкладною медичною допомогою за підтримки наших міжнародних та неурядових партнерів. Це фінансування також допоможе жертвам цього конфлікту підтримувати контакти з членами сімей, які були розлучені, і сприяти возз’єднанню сімей, коли це можливо", – додає  Блінкен.

Держсекретар США також наголосив на необхідності безпечного проходження гуманітарної допомоги в країну.

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"Ми закликаємо до негайного припинення війни Росії проти України, яка триває, а також до сприяння Росією  безперешкодному гуманітарному доступу в Україну та безпечному проходу для тих, хто прагне залишити міста, де вони потрапили в пастку. Поставки гуманітарної допомоги повинні продовжуватися без перешкод, а гуманітарні працівники повинні мати безпечний прохід для доставки допомоги тим, хто її потребує", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, напередодні президент Джо Байден пообіцяв Україні допомогу, достатню для захисту від агресії РФ, а біженцям – прийом "з розкритими обіймами".

Теми: СШАбіженці
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