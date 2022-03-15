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США выделят $186 млн для поддержки украинских беженцев

Вторник, 15 марта 2022, 23:56

оединенные Штаты объявили о выделении дополнительной гуманитарной помощи в размере 186 миллионов долларов для поддержки украинских беженцев и внутриперемещенных лиц.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты предоставляют свыше 186 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц и свыше трех миллионов беженцев, пострадавших в результате умышленной, непровоцированной и неоправданной войны России в Украине. Это обеспечит дальнейшую поддержку гуманитарных организаций, реагирующих на кризис, и дополнит еще больше" соседних стран, которые приветствуют и поддерживают беженцев", – заявил Блинкен.

Он добавил, что США "приветствуют гостеприимство соседних стран, принимающих бегущих из Украины". По его словам, дополнительная финансовая поддержка США будет направлена ​​на обеспечение потребностей беженцев первой необходимости и будет направлена ​​через гуманитарные организации на местах.

"Дополнительная гуманитарная помощь беженцам в соседних с Украиной странах поддерживает обеспечение продовольствием, безопасной питьевой водой, защитой, доступным жильем и неотложной медицинской помощью при поддержке наших международных и неправительственных партнеров. Это финансирование также поможет жертвам этого конфликта поддерживать контакты с членами семей, которые были разведены , и способствовать воссоединению семей, когда это возможно", – добавляет Блинкен.

Госсекретарь США также отметил необходимость безопасного прохождения гуманитарной помощи в страну.

"Мы призываем к немедленному прекращению войны России против продолжающейся Украины, а также к содействию Россией беспрепятственному гуманитарному доступу в Украину и безопасному проходу для тех, кто стремится покинуть города, где они попали в ловушку. Поставки гуманитарной помощи должны продолжаться беспрепятственно, а гуманитарные работники должны иметь безопасный проход для доставки помощи нуждающимся", – сказал Блинкен.

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Напомним, накануне президент Джо Байден пообещал Украине помощь, достаточную для защиты от агрессии РФ, а беженцам – прием "с распростертыми объятиями".

Темы: СШАбеженцы
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