В Україну прибула нова партія StarLink

Ще одна партія StarLink прибула в Україну 15 березня.

Джерело: Facebook міністра цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова: "Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями.

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Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною!"

Деталі: У дописі Федоров подякував Ілону Маску та Польщі за допомогу.

Нагадаємо: В Україну 28 лютого прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.

ВІДЕО ДНЯ

9 березня Україна отримала нову партію станцій Starlink, що забезпечують сталий зв’язок завдяки супутниковому інтернету.