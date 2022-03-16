В Україну прибула нова партія StarLink
Середа, 16 березня 2022, 00:38
Ще одна партія StarLink прибула в Україну 15 березня.
Джерело: Facebook міністра цифрової трансформації Михайло Федоров
Пряма мова: "Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями.
Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною!"
Деталі: У дописі Федоров подякував Ілону Маску та Польщі за допомогу.
Нагадаємо: В Україну 28 лютого прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink.
9 березня Україна отримала нову партію станцій Starlink, що забезпечують сталий зв’язок завдяки супутниковому інтернету.
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