Міноборони Британії: Росія шукає собі бійців у приватних компаніях та за кордоном

Росія шукає додаткові ресурси, такі як приватні військові компанії, сирійські та інші наймаці, аби мати змогу утримувати тимчасово окуповані території.

Джерело: Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Деталі: Згідно з інформацією, Росія намагається знайти військових, які б підтримали існуючі сили і заповнили втрати її в Україні.

Дослівно: "Росія перекидає сили з таких далеких місць, як Східний військовий округ, Тихоокеанський флот і Вірменія. Вона також все частіше шукає нерегулярні ресурси, такі як приватні військові компанії, сирійські та інші найманці.

Росія, ймовірно, спробує використати ці сили для утримання захопленої території та вивільнення своєї бойової потужності для відновлення зупинених наступальних операцій".