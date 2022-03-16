Минобороны Британии: РФ ищет себе бойцов в частных компаниях и за границей

Россия ищет дополнительные ресурсы, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники, чтобы удерживать временно оккупированные территории.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Детали: Согласно информации, Россия пытается найти военных, которые поддержали бы существующие силы и восполнили ее потери в Украине.

Дословно: "Россия передислоцирует силы из таких дальних мест, как Восточный военный округ, Тихоокеанский флот и Армения. Она также все чаще ищет нерегулярные ресурсы, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники.

Россия, вероятно, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и освобождения своей боевой мощи для возобновления остановленных наступательных операций".