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Минобороны Британии: РФ ищет себе бойцов в частных компаниях и за границей

Среда, 16 марта 2022, 00:46

Россия ищет дополнительные ресурсы, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники, чтобы удерживать временно оккупированные территории.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Детали: Согласно информации, Россия пытается найти военных, которые поддержали бы существующие силы и восполнили ее потери в Украине.

Дословно: "Россия передислоцирует силы из таких дальних мест, как Восточный военный округ, Тихоокеанский флот и Армения. Она также все чаще ищет нерегулярные ресурсы, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники.

Россия, вероятно, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и освобождения своей боевой мощи для возобновления остановленных наступательных операций".

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