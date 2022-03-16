ППО мінусує три літаки, три БПЛА, один гелікоптер і дві ракети росіян

15 березня Протиповітряна оборона Повітряних сил знищила три літаки, три БПЛА, один вертоліт і дві ракети окупантів.

Джерело: речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "Це два новітніх винищувачі-бомбардувальники Су-34, третій літак вставнолюється. Також знищено один вертоліт окупантів, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети".

Деталі: Авіація Повітряних сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ російського агресора.