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ПВО минусирует три самолета, три БПЛА, один вертолет и две ракеты россиян

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 00:54

15 марта Противовоздушная оборона Воздушных сил уничтожила три самолета, три БПЛА, один вертолет и две ракеты оккупантов.

Источник: спикер ПС ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "Это два новейших истребителя-бомбардировщика Су-34, третий самолет устанавливается. Также уничтожен один вертолет оккупантов, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты".

Детали: Авиация Воздушных сил наносила ракетно-бомбовые удары и по наземным целям. Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск российского агрессора.

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Темы: война
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