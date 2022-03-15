Росія хоче відправляти на війну курсантів – Генштаб

Російське військове керівництво вирішило пришвидшити випуски курсантів вищих військових навчальних закладів, щоб відправити їх на війну проти України.

Джерело: пресслужба Генштабу

Дослівно: "За наявною інформацією, російським військовим керівництвом прийнято рішення про достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів на території Російської Федерації з подальшим залученням їх до бойових дій проти України".

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Деталі: Крім того, на Слобожанському напрямку росіяни намагаються посилити свою присутність і зосереджують резерви поблизу держкордону.

Окупанти пробують перекрити доступ до міста Суми з південного напрямку та блокувати місто Ізюм.

У Генштабі зазначають, що найгіршою обстановка залишається в районі Маріуполя, де противник намагається блокувати місто на західній і східній околицях міста.

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Росіяни мають там значні втрати і змушені ввести резерви зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти.