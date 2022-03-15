Россия хочет отправлять на войну курсантов – Генштаб

Российское военное руководство решило ускорить выпуски курсантов высших военных учебных заведений, чтобы отправить их на войну против Украины.

Источник: пресс-служба Генштаба

Дословно: "По имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины".

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Детали: Кроме того, на Слобожанском направлении россияне пытаются усилить свое присутствие и сосредотачивают резервы вблизи госграницы.

Оккупанты пытаются перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм.

В Генштабе отмечают, что худшая обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города.

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У россиян там значительные потери и они вынуждены ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.