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Россия хочет отправлять на войну курсантов – Генштаб

Мазуренко Алена Среда, 16 марта 2022, 00:56
фото: Генштаб

Российское военное руководство решило ускорить выпуски курсантов высших военных учебных заведений, чтобы отправить их на войну против Украины.

Источник: пресс-служба Генштаба

Дословно: "По имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории Российской Федерации с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины".

Детали: Кроме того, на Слобожанском направлении россияне пытаются усилить свое присутствие и сосредотачивают резервы вблизи госграницы.

Оккупанты пытаются перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм.

В Генштабе отмечают, что худшая обстановка остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраинах города.

У россиян там значительные потери и они вынуждены ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

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Темы: РосcиявойнаУкраина
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