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Ви боретеся і за наше життя – прем’єр Чехії після зустрічі із Зеленським

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 23:59

Прем’єр Чехії Петр Фіала висловив у Києві підтримки Україні у її протистоянні російській агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Я радий бути в Києві з іншими лідерами, щоб показати нашу підтримку Україні та її народу. Ми захоплюємося вашим хоробрим спротивом. Ви боретеся за своє життя, країну і свободу. Ми знаємо, що ви також боретеся за наше життя. Ви не самотні, наші країни стоять на вашому боці",- пише він.

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Нагадаємо, керівники урядів Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва, щоб підтримати Україну.

Серед іншого, віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, що НАТО мусить прислати в Україну спеціальну миротворчу місію.

Теми: війнаЧехія
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