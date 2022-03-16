Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вы боретесь и за наши жизни – премьер Чехии после встречи с Зеленским

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 00:59

Премьер Чехии Петр Фиала выразил в Киеве поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Я рад быть в Киеве с другими лидерами, чтобы показать нашу поддержку Украине и ее народу. Мы восхищаемся вашим храбрым сопротивлением. Вы боретесь за свою жизнь, страну и свободу. Мы знаем, что вы тоже боретесь за нашу жизнь. Вы не одиноки, наши страны стоят на вашей стороне", - пишет он.

Напомним, руководители правительств Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину.

Среди прочего, вице-премьер правительства Польши Ярослав Качинский заявил, что НАТО должно прислать в Украину специальную миротворческую миссию.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаЧехия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне дважды ударили ракетами по полигону в Ровенской области

В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

WSJ: Путин изменил тактику — нацелился не на Киев, а на юг и восток

обновленоИз-за вражеского обстрела на "Сумыхимпроме" произошла утечка аммиака: зона поражения – 2,5 км

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят технику – советник Тихановской

фотоВСУ уничтожили вражеские "КамАЗы" с боеприпасами и провиантом

Все новости...
война
Российские военные руководители хотят отправлять на войну курсантов – Генштаб
ПВО минусирует три самолета, три БПЛА, один вертолет и две ракеты россиян
В Украину прибыла новая партия StarLink
Последние новости
09:31
видеоЧисло жертв российского удара по Подольскому району Киева возросло до 8
09:28
Нидерландский суд освободил двух украинцев из СИЗО для участия в войне с РФ
09:25
В Центре народного сопротивления объяснили, как распознать диверсанта
09:20
Зеленский подписал закон, упрощающий восстановительные работы после войны
09:18
В России могут отменить выборы губернаторов, чтобы сэкономить денег – росСМИ
09:16
фото На Запорожье поймали информатора оккупантов
09:10
Ночь в регионах: на юге неспокойно, под Киевом постоянные бои
08:59
Минобороны Британии: Киев остается главной военной целью России
08:37
Новая Зеландия дает Украине $3,5 млн на нелетальное оружие
08:35
Генштаб фиксирует меньшее использование пилотированных самолетов россиянами
Все новости...