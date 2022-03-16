Вы боретесь и за наши жизни – премьер Чехии после встречи с Зеленским
Премьер Чехии Петр Фиала выразил в Киеве поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
"Я рад быть в Киеве с другими лидерами, чтобы показать нашу поддержку Украине и ее народу. Мы восхищаемся вашим храбрым сопротивлением. Вы боретесь за свою жизнь, страну и свободу. Мы знаем, что вы тоже боретесь за нашу жизнь. Вы не одиноки, наши страны стоят на вашей стороне", - пишет он.
Напомним, руководители правительств Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину.
Среди прочего, вице-премьер правительства Польши Ярослав Качинский заявил, что НАТО должно прислать в Украину специальную миротворческую миссию.
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