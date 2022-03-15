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Вы боретесь и за наши жизни – премьер Чехии после встречи с Зеленским

"Европейская правда"Вторник, 15 марта 2022, 23:59

Премьер Чехии Петр Фиала выразил в Киеве поддержку Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Я рад быть в Киеве с другими лидерами, чтобы показать нашу поддержку Украине и ее народу. Мы восхищаемся вашим храбрым сопротивлением. Вы боретесь за свою жизнь, страну и свободу. Мы знаем, что вы тоже боретесь за нашу жизнь. Вы не одиноки, наши страны стоят на вашей стороне", - пишет он.

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Напомним, руководители правительств Польши, Чехии и Словении прибыли в Киев, чтобы поддержать Украину.

Среди прочего, вице-премьер правительства Польши Ярослав Качинский заявил, что НАТО должно прислать в Украину специальную миротворческую миссию.

Темы: войнаЧехия
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