Блінкен висловив готовність притягнути Путіна до відповідальності

Держсекретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою підтвердив готовність притягнути Путіна до відповідальності.

Джерело: Twitter Блінкена, Twitter Кулеби

Пряма мова Блінкена: "Спілкувався з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою сьогодні.

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Я підтвердив постійну підтримку Сполученими Штатами українського народу та готовність притягнути Путіна до відповідальності за його невиправдане та нелюдське бомбардування України".

Пряма мова Кулеби: "Вдячний США за новий пакет персональних санкцій проти російських чиновників.

Я також наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію.

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Ми обоє погодилися, що важливо забезпечити безпеку ядерних об’єктів в Україні".