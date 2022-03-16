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Блинкен выразил готовность привлечь Путина к ответственности

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 00:01
Блинкен выразил готовность привлечь Путина к ответственности
ФОТО: ABC NEWS

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой подтвердил готовность привлечь Путина к ответственности.

Источник: Twitter Блинкена, Twitter Кулебы

Прямая речь Блинкена: "Общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня.

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Я подтвердил постоянную поддержку Соединенными Штатами украинского народа и готовность привлечь Путина к ответственности за его неоправданную и бесчеловечную бомбардировку Украины".

Прямая речь Кулебы: "Благодарен США за новый пакет персональных санкций против российских чиновников.

Я также отметил необходимость усиления экономического давления на Россию.

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Мы оба согласились, что важно обеспечить безопасность ядерных объектов в Украине".

Темы: СШАКулеба ДмитрийвойнаПутин
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