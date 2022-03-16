Росія уже втратила майже 40% підрозділів у війні проти України – Генштаб
Середа, 16 березня 2022, 01:17
Російські загарбники станом на 15 березня втратили до 40% підрозділів, яких Росія залучила для війни проти України.
Джерело: пресслужба Генштабу
Дослівно: "Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України".
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