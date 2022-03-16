Росія уже втратила майже 40% підрозділів у війні проти України – Генштаб

Російські загарбники станом на 15 березня втратили до 40% підрозділів, яких Росія залучила для війни проти України.

Джерело: пресслужба Генштабу

Дослівно: "Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України".