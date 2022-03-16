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Росія уже втратила майже 40% підрозділів у війні проти України – Генштаб

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 01:17
фото: Генштаб

Російські загарбники станом на 15 березня втратили до 40% підрозділів, яких Росія залучила для війни проти України. 

Джерело: пресслужба Генштабу 

Дослівно: "Загалом, станом на 15 березня 2022 року, ворогом втрачено (знищено повністю, або втрачена боєздатність) до 40 % підрозділів, залучених до т.зв. "операції" на території України".

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Теми: РосіявійнаокупаціяУкраїна
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