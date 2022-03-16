Россия уже потеряла почти 40% подразделений в войне против Украины – Генштаб
Среда, 16 марта 2022, 01:17
Российские захватчики по состоянию на 15 марта потеряли до 40% подразделений, которых Россия привлекла для войны против Украины.
Источник: пресс-служба Генштаба
Дословно: "В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"