Россия уже потеряла почти 40% подразделений в войне против Украины – Генштаб

Российские захватчики по состоянию на 15 марта потеряли до 40% подразделений, которых Россия привлекла для войны против Украины.

Источник: пресс-служба Генштаба

Дословно: "В целом, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или утрачена боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к так называемой "операции" на территории Украины".