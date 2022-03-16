Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Альона Мазуренко Середа, 16 березня 2022, 00:41
Зеленський кличе у Київ друзів України: Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський запросив у Київ всіх друзів України. У вівторок столицю відвідали прем'єри трьох країн.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Запрошую усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків.

Реклама:

Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків.

Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм".

Деталі: Президент зазначив, що Київ відвідали 15 березня прем'єри трьох країн партнерів-України: Польщі, Чехії, Словенії. 

ВІДЕО ДНЯ

За словами Зеленського, за добу українські захисники знищили сотні окупантів. Серед них строковики та мінімум один генерал. 

Теми: ЗеленськийКиїввійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: