Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"
Президент Володимир Зеленський запросив у Київ всіх друзів України. У вівторок столицю відвідали прем'єри трьох країн.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Запрошую усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків.
Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків.
Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм".
Деталі: Президент зазначив, що Київ відвідали 15 березня прем'єри трьох країн партнерів-України: Польщі, Чехії, Словенії.
За словами Зеленського, за добу українські захисники знищили сотні окупантів. Серед них строковики та мінімум один генерал.
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