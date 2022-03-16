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Зеленський кличе у Київ друзів України: "Тут може бути небезпечно, бо небо не закрите"

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 01:41
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський запросив у Київ всіх друзів України. У вівторок столицю відвідали прем'єри трьох країн.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Запрошую усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, бо наше небо ще не закрите від російських ракет і літаків.

Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалене. Ми не отримали літаків.

Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримає вдячність. Не тільки нашу, а й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм".

Деталі: Президент зазначив, що Київ відвідали 15 березня прем'єри трьох країн партнерів-України: Польщі, Чехії, Словенії. 

За словами Зеленського, за добу українські захисники знищили сотні окупантів. Серед них строковики та мінімум один генерал. 

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Теми: ЗеленськийКиїввійнаРосія
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