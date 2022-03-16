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Зеленский пригласил в Киев друзей Украины: "Здесь может быть опасно, ведь небо не закрыто"

Мазуренко Алена Среда, 16 марта 2022, 01:41
ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский пригласил всех друзей Украины в Киев. Во вторник столицу посетили премьеры трех стран.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов.

Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты.

Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем".

Детали: Президент отметил, что Киев посетили 15 марта премьеры трех стран-партнеров Украины: Польши, Чехии, Словении.

По словам Зеленского, за сутки украинские защитники уничтожили сотни оккупантов. Среди них срочники и минимум один генерал.

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Темы: ЗеленскийКиеввойнаРосcия
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