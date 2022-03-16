"Звільняйтесь" – Зеленський звернувся до чиновників і пропагандистів РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до чиновників та пропагандистів Росії, закликавши їх звільнитися, щоб не потрапити під міжнародний трибунал.

Джерело: відеозворот Зеленського

Пряма мова: "Громадяни Росії, будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни – ганьбою та бідністю, багаторічною ізоляцією, дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії точно так само нелюдяно, як до українців ставилися ви – окупанти.

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Від ваших дій залежить, що буде далі.

Хочу сказати прямо всім чиновникам РФ, усім, хто має стосунок до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародне співтовариство позбавить вас всього. Усього, що ви заробили за довгі роки. Цим уже займаються.

Те саме стосується системи пропаганди, 4-ї гілки влади в Росії. Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви наражаєтеся на набагато більший ризик, ніж якщо просто підете.

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Просто звільніться.

Ризику санкцій та міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни, виправдання військових злочинів. Звільняйтесь.

Кілька місяців без роботи для вас точно краще, ніж все життя з міжнародним переслідуванням".