Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Звільняйтесь" – Зеленський звернувся до чиновників і пропагандистів РФ

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 01:42
Зеленський, скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський звернувся до чиновників та пропагандистів Росії, закликавши їх звільнитися, щоб не потрапити під міжнародний трибунал.

Джерело: відеозворот Зеленського

Пряма мова: "Громадяни Росії, будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни – ганьбою та бідністю, багаторічною ізоляцією, дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії точно так само нелюдяно, як до українців ставилися ви – окупанти.

Від ваших дій залежить, що буде далі.

Хочу сказати прямо всім чиновникам РФ, усім, хто має стосунок до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародне співтовариство позбавить вас всього. Усього, що ви заробили за довгі роки. Цим уже займаються.

Те саме стосується системи пропаганди, 4-ї гілки влади в Росії. Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви наражаєтеся на набагато більший ризик, ніж якщо просто підете.

Просто звільніться.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ризику санкцій та міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни, виправдання військових злочинів. Звільняйтесь.

Кілька місяців без роботи для вас точно краще, ніж все життя з міжнародним переслідуванням".

Теми: ЗеленськийРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії хочуть скасувати вибори, щоб не витрачати гроші – росЗМІ

Росіяни двічі вдарили ракетами по полігону на Рівненщині

У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну

WSJ: Путін змінив тактику — націлився не на Київ, а на південь і схід

оновленоЧерез ворожий обстріл на "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

Усі новини...
Зеленський
Зеленський виступить у Конгресі США
Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"
Зеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше
Останні новини
10:36
За 25 днів війни Росія втратила вже 15 тисяч солдатів - Міноборони
10:30
В Одесі з російського корабля обстріляли будинки
10:30
У Німеччині поширюють фейк про смертельне побиття підлітка групою українців
10:20
Іноземні книговидавці призупиняють співпрацю з російськими видавництвами
10:08
Прем’єр Британії може відвідати Київ на знак підтримки України – ЗМІ
10:03
Найбільший аеропорт РФ відправив у простій 40% персоналу
10:00
картаВибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві
09:40
Маріуполь в облозі під бомбами і ракетами: життя без газу, світла, зв'язку, води. Свідчення очевидця
09:32
Дозвільні документи для бізнесу перевели у декларативну електронну форму – ОП
09:31
відеоКількість жертв російського удару по Подільському району Києва зросла до 8
Усі новини...