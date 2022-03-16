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"Увольняйтесь" – Зеленский обратился к чиновникам и пропагандистам РФ

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 00:42
Увольняйтесь – Зеленский обратился к чиновникам и пропагандистам РФ
Зеленский, скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к чиновникам и пропагандистам России, призвав их уволится, чтобы не пойти под международный трибунал.

Источник: видиообращение Зеленского

Прямая речь: "Граждане России, любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны – позором и бедностью, многолетней изоляцией, очень жестокой репрессивной системой, которая будет относится к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы – оккупанты.

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От ваших действий зависит, что будет дальше.

Хочу сказать прямо всем чиновникам РФ, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются.

То же касается системы пропаганды, 4 ветви власти в России. Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете. Просто увольтесь.

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Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, оправдание военных преступлений. Увольняйтесь.

Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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