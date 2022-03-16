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Зеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Середа, 16 березня 2022, 00:46
Зеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів, що в ході українсько-російських переговорів сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час.

Джерело: звернення Зеленського.

Деталі: Президент заявив, що для перемоги усі громадяни мусять працювати кожен на своєму місці, в тому числі і члени переговорної групи з РФ.

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Пряма мова: "Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше.

Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України".

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Теми: Зеленськийвійна
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