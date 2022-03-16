Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше

Середа, 16 березня 2022, 01:46
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський розповів, що в ході українсько-російських переговорів сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час.

Джерело: звернення Зеленського.

Деталі: Президент заявив, що для перемоги усі громадяни мусять працювати кожен на своєму місці, в тому числі і члени переговорної групи з РФ.

Пряма мова: "Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше.

Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України".

Теми: Зеленськийвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії хочуть скасувати вибори, щоб не витрачати гроші – росЗМІ

Росіяни двічі вдарили ракетами по полігону на Рівненщині

У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну

WSJ: Путін змінив тактику — націлився не на Київ, а на південь і схід

оновленоЧерез ворожий обстріл на "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

Усі новини...
У Києві через обстріл стався обвал у 12-поверхівці
Росія у війні в Україні вже втратила 13,8 тисячі солдатів, 85 літаки та 108 гелікоптерів
Ворог завдав авіаудару по Бердичеву, доруйновує Маріуполь, але отримує відсіч ЗСУ - ситуація в регіонах
Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя
Останні новини
10:36
За 25 днів війни Росія втратила вже 15 тисяч солдатів - Міноборони
10:30
В Одесі з російського корабля обстріляли будинки
10:30
У Німеччині поширюють фейк про смертельне побиття підлітка групою українців
10:20
Іноземні книговидавці призупиняють співпрацю з російськими видавництвами
10:08
Прем’єр Британії може відвідати Київ на знак підтримки України – ЗМІ
10:03
Найбільший аеропорт РФ відправив у простій 40% персоналу
10:00
картаВибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря у Києві
09:40
Маріуполь в облозі під бомбами і ракетами: життя без газу, світла, зв'язку, води. Свідчення очевидця
09:32
Дозвільні документи для бізнесу перевели у декларативну електронну форму – ОП
09:31
відеоКількість жертв російського удару по Подільському району Києва зросла до 8
Усі новини...