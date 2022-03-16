Зеленський: Позиції на переговорах звучать уже реалістичніше
Середа, 16 березня 2022, 01:46
Президент Володимир Зеленський розповів, що в ході українсько-російських переговорів сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час.
Джерело: звернення Зеленського.
Деталі: Президент заявив, що для перемоги усі громадяни мусять працювати кожен на своєму місці, в тому числі і члени переговорної групи з РФ.
Пряма мова: "Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше.
Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України".