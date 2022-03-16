Зеленский: Позиции на переговорах звучат уже более реалистично

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в ходе украинско-российских переговоров стороны озвучивают уже более реалистичные позиции, но еще нужно время.

Источник: обращение Зеленского.

Детали: Президент заявил, что для победы все граждане должны работать каждый на своем месте, в том числе и члены переговорной группы с РФ.

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Прямая речь: "Это важно. Сложно, но важно потому, что любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично.

Однако еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины".