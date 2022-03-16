Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Позиции на переговорах звучат уже более реалистично

Среда, 16 марта 2022, 00:46
Зеленский: Позиции на переговорах звучат уже более реалистично
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в ходе украинско-российских переговоров стороны озвучивают уже более реалистичные позиции, но еще нужно время.

Источник: обращение Зеленского.

Детали: Президент заявил, что для победы все граждане должны работать каждый на своем месте, в том числе и члены переговорной группы с РФ.

Реклама:

Прямая речь: "Это важно. Сложно, но важно потому, что любая война завершается соглашением. Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже более реалистично.

Однако еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины".

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
В Киеве из-за обстрела произошел обвал в 12-этажке
Враг нанес авиаудар по Бердичеву, утюжит Мариуполь, но получает отпор ВСУ – ситуация в регионах
Россия в войне в Украине уже потеряла 13,8 тысячи солдат, 85 самолетов и 108 вертолетов
Российские оккупанты впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: