Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"
Середа, 16 березня 2022, 00:52
Президент Володимир Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Джерело: звернення Зеленського
Деталі: Зокрема, звання присвоєне:
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- Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
- Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
- Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
- Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.
- Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
- Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу, завдяки якому знищено дивізіон російських "Іскандерів".