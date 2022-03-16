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Зеленський присвоїв шістьом військовим "Героя України"

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 01:52
ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський присвоїв  шістьом військовим звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: Зокрема, звання присвоєне:

  • Полковнику Гудзю Валерію Федоровичу. Посмертно. За героїчну оборону Попасної в Луганській області.
  • Полковнику Котенку Сергію Леонідовичу. Посмертно. Завдяки його мужнім діям та особистій рішучості було знищено кілька колон ворожої техніки.
  • Полковнику Мариняку Олександру Мирославовичу. Посмертно. Завдяки його рішучості під час оборони Київської області знищено велику кількість солдатів противника, скупчення паливозаправників та ворожої техніки.
  • Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Завдяки його професіоналізму та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога.
  • Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу. Його ефективні дії при обороні Херсонської області дали змогу нашим силам вийти з оточення і продовжити боротьбу.
  • Старшому лейтенанту Сидунцю Володимиру Володимировичу, завдяки якому знищено дивізіон російських "Іскандерів".

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Теми: війнаЗеленський
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