Зеленский присвоил шести военным "Героя Украины"
Среда, 16 марта 2022, 01:52
Президент Владимир Зеленский присвоил шести военным звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда".
Источник: обращение Зеленского
Детали: В частности, звание присвоено:
- Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.
- Полковнику Котенку Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.
- Полковнику Мариняку Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.
- Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.
- Старшему лейтенанту Дозирчему Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.
- Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу, благодаря которому уничтожен дивизион российских "Искандеров".
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