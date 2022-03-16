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Зеленский присвоил шести военным "Героя Украины"

Анастасия КалатурСреда, 16 марта 2022, 01:52
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский присвоил шести военным звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Источник: обращение Зеленского

Детали: В частности, звание присвоено:

  • Полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.
  • Полковнику Котенку Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.
  • Полковнику Мариняку Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопления топливозаправщиков и вражеской техники.
  • Майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.
  • Старшему лейтенанту Дозирчему Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.
  • Старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу, благодаря которому уничтожен дивизион российских "Искандеров".

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Темы: войнаЗеленский
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