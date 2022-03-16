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Зеленський виступить у Конгресі США

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 00:56
Зеленський виступить у Конгресі США
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свій виступ у Конгресі Сполучених Штатів у середу.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "У середу запланований мій виступ у Конгресі Сполучених Штатів. Важлива подія.

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А сьогодні я хочу висловити вдячність Президенту Байдену і всім друзям України у Сполучених Штатах за новий пакет підтримки нашої держави, наших людей на 13,6 мільярда доларів.

Закон, який передбачає це фінансування, підписаний. Розглядаємо його як перший крок на шляху до повного відновлення України".

Теми: ЗеленськийСША
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