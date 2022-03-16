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Зеленский выступит в Конгрессе США

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 00:56
Зеленский выступит в Конгрессе США
Зеленский, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем выступлении в Конгрессе Соединенных Штатов в среду.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Важное событие.

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Сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на 13,6 миллиарда долларов.

Закон, предусматривающий это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины".

Темы: ЗеленскийСША
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