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Зеленский выступит в Конгрессе США

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 01:56
Зеленский, скрин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем выступлении в Конгрессе Соединенных Штатов в среду.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Важное событие.

Сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на 13,6 миллиарда долларов.

Закон, предусматривающий это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины".

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Темы: ЗеленскийСША
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