Зеленский выступит в Конгрессе США
Среда, 16 марта 2022, 00:56
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем выступлении в Конгрессе Соединенных Штатов в среду.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Важное событие.
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Сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в Соединенных Штатах за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на 13,6 миллиарда долларов.
Закон, предусматривающий это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины".