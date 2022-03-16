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На Сумщині загарбники затримали евакуаційну колону

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 01:31
На Сумщині загарбники затримали евакуаційну колону
евакуація на Сумщині, фото: телеграм Живицького

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький повідомив про те, що в Сумській області російські військові затримали евакуаційну колону.

Джерело: Телеграм Живицького

Деталі: Гуманітарним коридором коридору із Сумської області 15 березня виїхали 4757 громадян 1175 авто і 3818 – 106 автобусами.

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Про те, як перешкоджали евакуації мирних жителів області повідомив голова Сумської ОВА/ОДА.

Відтак, перед виїздом колон передмістя Сум обстріляли з артилерії.

Крім того, у Боромлі вдалося знайти додаткові два автобуси, які забрали мешканців громади у рамках гуманітарного коридору.

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Окрема ситуація, яка склалася з Тростянецькою колоною: зранку у Тростянці на евакуацію зібралися близько 160 автомобілів.

Перші машини проїхали залізничний переїзд без перешкод. Решту колони окупанти затримали.

Російські військові вимагали, аби люди здали свої телефони. Мобільні зібрали у мішок і спалили. Колона евакуйованих залишилася повністю без зв’язку. Їх протримали в місті до вечора.

Врешті, частині евакуйованих вдалося виїхати з Тростянця.

Вони лишилися на нічліг в одній із громад області.

Ще автобуси та машини з колони лишилися у Тростянці.

Усі живі.

"За версією ворога, хтось із колони почав знімати на телефон розташування техніки, тому реакція була отака", – зазначив Живицький.

Також, користуючись гуманітарним коридором, доставили на Сумщину ліки.

Теми: Сумська областьевакуаціявійнаРосія
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