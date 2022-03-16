В Сумской области захватчики задержали эвакуационную колонну
Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий сообщил о том, что в Сумской области российские военные задержали эвакуационную колонну.
Источник: Телеграмм Живицкого
Детали: Гуманитарным коридором коридора из Сумской области 15 марта выехали 4757 граждан 1175 автомобилей и 3818 – 106 автобусами.
О том, как препятствовали эвакуации мирных жителей области, сообщил председатель Сумской ОВА/ОДА.
Перед выездом колонн пригород Сум обстреляли из артиллерии.
Кроме того, в Боромле удалось найти дополнительные два автобуса, забравших жителей общины в рамках гуманитарного коридора.
Отдельная ситуация, сложилась с Тростянецкой колонной: утром в Тростянце на эвакуацию собралось около 160 автомобилей.
Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны оккупанты задержали.
Российские военные потребовали, чтобы люди сдали свои телефоны. Мобильные собрали в мешок и сожгли. Колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера.
В конце концов, части эвакуированных удалось уехать из Тростянца.
Они остались на ночлег в одной из общин области.
Еще автобусы и машины из колонны остались в Тростянце.
Все живы.
"По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция была такой", - отметил Живицкий.
Также, пользуясь гуманитарным коридором, доставили в Сумскую область лекарства.