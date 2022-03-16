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В Сумской области захватчики задержали эвакуационную колонну

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 01:31
В Сумской области захватчики задержали эвакуационную колонну
эвакуация в Сумской области, фото: телеграмм Живицкого

Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий сообщил о том, что в Сумской области российские военные задержали эвакуационную колонну.

Источник: Телеграмм Живицкого

Детали: Гуманитарным коридором коридора из Сумской области 15 марта выехали 4757 граждан 1175 автомобилей и 3818 – 106 автобусами.

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О том, как препятствовали эвакуации мирных жителей области, сообщил председатель Сумской ОВА/ОДА.

Перед выездом колонн пригород Сум обстреляли из артиллерии.

Кроме того, в Боромле удалось найти дополнительные два автобуса, забравших жителей общины в рамках гуманитарного коридора.

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Отдельная ситуация, сложилась с Тростянецкой колонной: утром в Тростянце на эвакуацию собралось около 160 автомобилей.

Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны оккупанты задержали.

Российские военные потребовали, чтобы люди сдали свои телефоны. Мобильные собрали в мешок и сожгли. Колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера.

В конце концов, части эвакуированных удалось уехать из Тростянца.

Они остались на ночлег в одной из общин области.

Еще автобусы и машины из колонны остались в Тростянце.

Все живы.

"По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция была такой", - отметил Живицкий.

Также, пользуясь гуманитарным коридором, доставили в Сумскую область лекарства.

Темы: Сумская областьэвакуациявойнаРосcия
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