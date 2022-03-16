Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сумской области захватчики задержали эвакуационную колонну

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 02:31
эвакуация в Сумской области, фото: телеграмм Живицкого

Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий сообщил о том, что в Сумской области российские военные задержали эвакуационную колонну.

Источник: Телеграмм Живицкого

Детали: Гуманитарным коридором коридора из Сумской области 15 марта выехали 4757 граждан 1175 автомобилей и 3818 – 106 автобусами.

О том, как препятствовали эвакуации мирных жителей области, сообщил председатель Сумской ОВА/ОДА.

Перед выездом колонн пригород Сум обстреляли из артиллерии.

Кроме того, в Боромле удалось найти дополнительные два автобуса, забравших жителей общины в рамках гуманитарного коридора.

Отдельная ситуация, сложилась с Тростянецкой колонной: утром в Тростянце на эвакуацию собралось около 160 автомобилей.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны оккупанты задержали.

Российские военные потребовали, чтобы люди сдали свои телефоны. Мобильные собрали в мешок и сожгли. Колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера.

В конце концов, части эвакуированных удалось уехать из Тростянца.

Они остались на ночлег в одной из общин области.

Еще автобусы и машины из колонны остались в Тростянце.

Все живы.

"По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция была такой", - отметил Живицкий.

Также, пользуясь гуманитарным коридором, доставили в Сумскую область лекарства.

Темы: Сумская областьэвакуациявойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоУкраинские саперы взорвали "Тор" оккупантов

В Одессе с российского корабля обстреляли дома

В России хотят отменить выборы, чтобы не тратить деньги – росСМИ

Ночь в регионах: на юге неспокойно, под Киевом постоянные бои

Россияне дважды ударили ракетами по полигону в Ровенской области

В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

Все новости...
Сумская область
В Сумской области откроют несколько коридоров для эвакуации: из каких городов выведут людей
Сумщина: Россияне сделали штабы в Боромле и Тростянце, похищают людей
Россияне бомбили жилой сектор Ахтырки – трое погибших
Последние новости
11:15
С начала войны РФ убила 115 детей, ранила – более 148
11:15
Пассажирский самолет разбился в Китае, на борту было более 130 человек
11:14
Разведка публикует список мотострелковой казачьей бригады, воюющей в Украине
11:13
Боррель: Россия совершает военные преступления, ЕС рассмотрит нефтяные санкции
11:12
S&P ожидает, что ВВП Беларуси упадет на 15% в текущем году
11:10
Украинцы через "Дію" собрали уже 165 миллионов на армию
11:05
фотоУкраинские саперы взорвали "Тор" оккупантов
10:50
ПриватБанк завершил технологические работы: все работает в обычном режиме
10:36
За 25 дней войны Россия потеряла уже 15 тысяч солдат - Минобороны
10:31
В РФ начали срываться поставки соков и молока в магазины из-за дефицита упаковки
Все новости...