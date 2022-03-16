Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль
Середа, 16 березня 2022, 02:16
Премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України складають 565 млрд доларів США.
Джерело: Шмигаль під час пресстейтменту з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії
Пряма мова: "В нашому Уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.
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Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США.
Власне це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася".