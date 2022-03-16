Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

Премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України складають 565 млрд доларів США.

Джерело: Шмигаль під час пресстейтменту з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії

Пряма мова: "В нашому Уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США.

Власне це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася".