Через вторгнення Росії втрати України складають $565 млрд – Шмигаль

Премєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України складають 565 млрд доларів США.

Джерело: Шмигаль під час пресстейтменту з прем’єр-міністрами Польщі, Чехії та Словенії

Пряма мова: "В нашому Уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

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Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають 565 млрд доларів США.

Власне це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася".