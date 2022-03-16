Из-за вторжения России потери Украины составляют $565 млрд – Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что из-за вторжения России потери Украины составляют 565 млрд. долларов США.

Источник: Шмигаль во время пресс-стейтмента с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении

Прямая речь: "В нашем правительстве уже создана и работает группа, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии.

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Предварительные расчеты говорят, что прямые единовременные потери для Украины составляют 565 млрд. долларов США.

Собственно, это те средства, которые будут нужны, чтобы восстанавливать наше государство – и за счет средств репатриации РФ, и за счет средств наших партнеров – для того, чтобы Украина восстановилась".