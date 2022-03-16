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Сенат США одноголосно засудив Путіна як воєнного злочинця

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 03:15
ФОТО: GETTY

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна як воєнного злочинця.

Джерело: Reuters, AP

Деталі: Reuters уточнює, що це "рідкісний прояв  єдності у глибоко розділеному Конгресі". Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер зазначив, що "усі ми в цій залі об'єдналися, демократи і республіканці, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні  проти українського народу".

Зазначається, що  Сенат рішуче засуджує "насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності", скоєні російськими збройними силами під керівництвом Путіна. Він закликає міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо Путіна, Ради безпеки РФ та воєначальників щодо можливих воєнних злочинів.

Резолюцію представив республіканець Ліндсі Грем.

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Теми: СШАПутінРосія
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