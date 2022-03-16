Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Сенат США единогласно принял резолюцию, требующую расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.

Источник: Reuters, AP

Детали: Reuters уточняет, что это "редкое проявление единства в глубоко разделенном Конгрессе". Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что "все мы в этом зале объединились, демократы и республиканцы, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа".

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Отмечается, что Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами под руководством Путина. Он призывает международные уголовные суды провести расследование в отношении Путина, Совета безопасности РФ и военачальников по поводу возможных военных преступлений.

Резолюцию представил республиканец Линдси Грэм.