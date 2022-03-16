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Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Анастасия КалатурСреда, 16 марта 2022, 03:15
ФОТО: GETTY

Сенат США единогласно принял резолюцию, требующую расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.

Источник: Reuters, AP

Детали: Reuters уточняет, что это "редкое проявление единства в глубоко разделенном Конгрессе". Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что "все мы в этом зале объединились, демократы и республиканцы, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа".

Отмечается, что Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами под руководством Путина. Он призывает международные уголовные суды провести расследование в отношении Путина, Совета безопасности РФ и военачальников по поводу возможных военных преступлений.

Резолюцию представил республиканец Линдси Грэм.

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Темы: СШАПутинРосcия
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