Щосекунди одна українська дитина стає біженцем — дані ЮНІСЕФ

Близько 1,5 млн українських дітей стали біженцями з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Джерело: представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер

Деталі: Зазначається, що щодня за останні 20 днів в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями, а щохвилини з країни тікають 55 дітей.

Нагадаємо: 2,7 млн українців виїхали з країни через війну з РФ, найбільше – до Польщі.

Знати більше: Допомога українцям у ЄС: перелік Telegram-чатів і порталів для біженців у різних країнах