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Щосекунди одна українська дитина стає біженцем — дані ЮНІСЕФ

Анастасія КалатурСереда, 16 березня 2022, 03:48
Щосекунди одна українська дитина стає біженцем — дані ЮНІСЕФ
ФОТО: GETTY

Близько 1,5 млн українських дітей стали біженцями з моменту російського вторгнення 24 лютого.  

Джерело: представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер

Деталі: Зазначається, що щодня за останні 20 днів в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями, а щохвилини з країни тікають 55 дітей.

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Нагадаємо: 2,7 млн українців  виїхали з країни через війну з РФ, найбільше – до Польщі.

Знати більше: Допомога українцям у ЄС: перелік Telegram-чатів і порталів для біженців у різних країнах

Теми: ООНбіженцівійна
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