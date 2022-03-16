Каждую секунду один украинский ребенок становится беженцем — данные ЮНИСЕФ

Около 1,5 млн украинских детей стали беженцами с момента российского вторжения 24 февраля.

Источник: представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер

Детали: Отмечается, что каждый день за последние 20 дней в Украине более 70 тысяч детей становятся беженцами, а ежеминутно из страны бегут 55 детей.

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Напомним: 2,7 млн украинцев выехали из страны из-за войны из РФ, больше всего – в Польшу.

Знать больше: Помощь украинцам в ЕС: список Telegram-чатов и порталов для беженцев в разных странах