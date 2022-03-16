Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Каждую секунду один украинский ребенок становится беженцем — данные ЮНИСЕФ

Анастасия КалатурСреда, 16 марта 2022, 04:48
ФОТО: GETTY

Около 1,5 млн  украинских детей стали беженцами с момента российского вторжения 24 февраля.

Источник: представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер

Детали: Отмечается, что каждый день за последние 20 дней в Украине более 70 тысяч детей становятся беженцами, а ежеминутно из страны бегут 55 детей.

Напомним: 2,7 млн украинцев выехали из страны из-за войны из РФ, больше всего – в Польшу.

Знать больше: Помощь украинцам в ЕС: список Telegram-чатов и порталов для беженцев в разных странах

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: ООНбеженцывойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве и области на полтора дня вводят "усиленный" комендантский час

фотоУкраинские саперы взорвали "Тор" оккупантов

В Одессе с российского корабля обстреляли дома

В России хотят отменить выборы, чтобы не тратить деньги – росСМИ

Ночь в регионах: на юге неспокойно, под Киевом постоянные бои

Россияне дважды ударили ракетами по полигону в Ровенской области

Все новости...
ООН
В ООН оценивают количество беженцев из Украины уже в 3 миллиона человек
Генсек ООН без упоминания РФ призвал к переговорам и не назвал войну в Украине войной
Парламент Эстонии призвал государства ООН закрыть небо над Украиной
Последние новости
13:27
фотоАбрамович планирует спрятать две яхты в Турции
13:21
Очередной раунд переговоров Украины и РФ длился полтора часа. Далее работают группы
13:09
Лобода, Стужук, Кива: в Украине создали список звезд и политиков, поддерживающих РФ или умалчивающих войну
13:09
В результате взрыва в Киеве погиб сотрудник Леруа Мерлен, которая продолжает работу в РФ
13:03
Киносети в РФ замораживают цены, вместо Голливуда будут показывать индийские и российские фильмы
13:00
ГПСУ: военные РФ закрашивают названия и бортовые номера своих кораблей, а с ними – остатки чести
12:57
Житомирщину впервые обстреляли из "Градов", есть погибшие – ОГА
12:57
Оккупанты в ОРДЛО подняли мобилизационный возраст до 65 лет – разведка
12:48
Индийские госкомпании готовы покупать дешевую российскую нефть
12:27
Еврокомиссия обещает как можно быстрее дать заключение о готовности Украины к членству в ЕС
Все новости...