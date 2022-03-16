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Монастирський: Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років на розмінування

Ольга Глущенко Середа, 16 березня 2022, 06:22
Монастирський, скриншот

Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років лише на період розмінування, адже без цього неможливе відновлення об’єктів.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Вони (посадовці – ред.), безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, у першу чергу, у нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників.

Це медичне обладнання і обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування.

Бо ми розуміємо і маємо бути свідомими, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років лише періоду розмінування".

"Тому що жодне відновлення будь-якого об’єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити.

Тому колеги готують зараз вже таку допомогу – масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період".

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Деталі: Глава МВС України повідомив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів, зокрема – Туреччини.

За його словами, вони сприяють тому, щоб ті евакуйовані з України громадяни, які перебувають на їхніх територіях, отримували необхідну допомогу.

Монастирський уточнив, що він уже звертається до своїх колег-міністрів з тим, щоб вони готували свої групи, своїх фахівців і техніку з усієї Європи і світу для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.

За його словами, серед тих країн, які нам активно у цьому допомагають, є Франція, Польща, Греція, Німеччина, Литва, Австрія, Швеція та Швейцарія, Бельгія, Естонія, Нідерланди, Канада, Румунія, США та інші країни.

"Це я назвав ті країни, від яких ми вже маємо конкретну допомогу. Щодо того, що надається – це і пожежні автомобілі, і медичні шпиталі, і засоби захисту – бронежилети, каски. А по лінії Міноборони – вони також визначаються окремим напрямком", – уточнив він.

Теми: МВСвійнамінування
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