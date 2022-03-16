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Монастырский: После войны с Россией Украине понадобится несколько лет на разминирование

Ольга ГлущенкоСреда, 16 марта 2022, 05:22
Монастырский: После войны с Россией Украине понадобится несколько лет на разминирование
Монастырский, скриншот

После войны с Россией Украине понадобится несколько лет только на период разминирования, ведь без этого невозможно восстановление объектов.

Источник: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Они (должностные лица – ред.), безусловно, способствуют относительно необходимых гуманитарных грузов, в первую очередь, в нашей части – это то, что необходимо для спасателей.

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Это медицинское оборудование и оборудование для проведения спасательных работ, оборудование для разминирования.

Ибо мы понимаем и должны осознавать, что по завершению этой страшной войны мы будем иметь несколько лет только периода разминирования".

"Потому что ни одно восстановление какого-либо объекта невозможно без этапа разминирования. Очевидно, что тех сил, которые есть у украинских спасателей, не хватит, чтобы в короткий период это сделать.

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Поэтому коллеги готовят сейчас уже такую помощь – масштабный десант, собственно, из спасателей всех стран, Европейского Союза в частности, и США, и Британии, чтобы помочь в этот период".

Детали: Глава МВД Украины сообщил, что общается со всеми 27 министрами внутренних дел Европейского Союза, а также с министрами других наших соседей, в частности – Турции.

По его словам, они способствуют тому, чтобы те эвакуированные из Украины граждане, которые находятся на их территориях, получали необходимую помощь.

Монастырский уточнил, что он уже обращается к своим коллегам с тем, чтобы они готовили свои группы, своих специалистов и технику со всей Европы и мира для того, чтобы они могли приехать и помочь Украине в разминировании объектов.

По его словам, среди тех стран, которые нам активно в этом помогают, есть Франция, Польша, Греция, Германия, Литва, Австрия, Швеция и Швейцария, Бельгия, Эстония, Нидерланды, Канада, Румыния, США и другие.

"Это я назвал те страны, от которых мы уже имеем конкретную помощь. Что касается надаваемой помощи – это и пожарные автомобили, и медицинские госпитали, и средства защиты – бронежилеты, каски. А по линии Минобороны – они также определяются отдельным направлением", – уточнил он.

Темы: МВДвойнаминирование
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