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Ворог завдав авіаудару по Бердичеву, доруйновує Маріуполь, але отримує відсіч ЗСУ - ситуація в регіонах

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 09:29
Конюшенко Анна, 8 років

Російські окупанти бомблять Харків та доруйновують Маріуполь, Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, водночас на всіх напрямках ворог отримує гідну відсіч українського війська.

Джерело: дані обласних воєнних державних адміністрацій

Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах.

Київщина

В області постійні повітряні тривоги. В Бучанському районі - Ірпінь, Макарів, Бородянка періодичні бої, обстріли. Броварський район - в населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад не спокійно. В Фастівському районі населений пункт Мархалівка зазнав авіаудару. Є руйнування житлових будинків. За попередніми даними є загиблі, інформація уточнюється

Сумщина

Охтирський та Сумський район обстрілювала артилерія росіян. Інформація щодо втрат уточнюється.

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Житомирщина

Авіаційний удар по Бердичеву, росіянами зруйновано кілька будівель, інформація щодо втрат уточнюється.

Кіровоградська область

Загалом в області спокійно, але була тривала повітряна тривога протягом кількох годин.

Дніпропетровщина

Нічні ракетні атаки. Влучили у склад пального під Нікополем. Жертв та постраждалих немає. Зараз спокійно.

Харківщина

Вже добу практично всі райони Харкова обстрілюють окупанти. ЗСУ відбили намагання ворога пройти в місто, українська армія відкинула росіян далеко за їхні попередні позиції. Бої по області тривають, ЗСУ відбили атаку і в Руських Тишках. У вівторок евакуювали 320 підопічних із Оскілького інтернату, влада розраховує на "зелений коридор" із Ізюму.

Запорізька область

О 6 ранку в середу на вокзалі Запоріжжя-2 пролунав потужний вибух. Обставини інциденту зясовуються. В цілому ситуація в регіоні без істотних змін. Місцеве населення Запоріжжя та  області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи барикади, влаштовуючи бійниці та майданчики для вогневих засобів.

Рівненщина

На Рівненщині всю ніч лунала повітряна тривога.

Вінничина

Було  два вибухи вночі, подоробиці не повідомляються.

На Волині, Закарпатті, Львіщині, в Чернівцях ніч минула спокійно.

У Хмельницькі області, в Тернополі, Івано-Франківську - загалом спокійно, але вночі лунала повітряна тривога.

Черкаси

Вночі регулярні повітряні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Полтавщина

Вночі — тривоги по області.

Луганщина

У вівторок 15 березня українські військові провели успішну операцію, відбили штурм Сєверодонецька  та відкинули  окупантів від міста, але ворог намагається зайти у Сєверодонецьк з боку Рубіжного. Як наслідок, у Рубіжному було найгарячіше. Багато загорянь житлових будинків. 7 поранених, в тому числі 1 дитина, 1 загиблий.

Донеччина

В місті Торецьк працювала російська авіація, втрат серед цивільних немає.

Обстріли міст Авдіївка і Мар'їнка. На даний час обстріли тривають.

Маріуполь доруйновує російська артилерія та авіація. У вівторок власним транспортом звідти почали виїжджати люди. За підрахунками влади - близького 4 тисяч авто. Доїхали не всі, значна частина колони ночувала за маршрутом слідування.

Миколаївщина

Вночі повітряна тривога в місті. Продовжуються бої в області. Влада готується евакуювати людей та везти гуманітарну допомогу в села, які були звільнені напередодні. У Снігурівці досі повітряна тривога. Загалом ситуація контрольована.

Херсонщина

Сильні вибухи протягом доби. Тривав бій біля аеропорту. Наслідки руйнувань найближчих населених пунктів уточнюється.

В ОДА наголошують, що Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи.

В населених пунктах, особливо невеличких, ситуація катастрофічна. Людям критично бракує медикаментів, а інколи і їжі. Також є проблема із електро-, газо- та водопостачанням. Терміново потрібен "зелелений коридор".

Одеса

Дві повітряні тривоги в ночі.  Триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області, Кораблі росіян і досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів.

Чернігівщина

Дані наразі відсутні.

Теми: війна
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