Враг нанес авиаудар по Бердичеву, утюжит Мариуполь, но получает отпор ВСУ – ситуация в регионах

Российские оккупанты бомбят Харьков и разрушают Мариуполь, Херсонщина на грани гуманитарной катастрофы, в то же время во всех направлениях враг получает достойный отпор украинского войска.

Источник: данные областных военных государственных администраций

Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах.

Киевщина

В области постоянны воздушные тревоги. В Бучанском районе – Ирпень, Макаров, Бородянка периодические бои, обстрелы. Броварской район – в населенных пунктах Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных общин не спокойно. В Фастовском районе населенный пункт Мархаловка попал под авиаудар. Есть разрушение жилых домов. По предварительным данным есть погибшие, информация уточняется

Сумщина

Ахтырский и Сумской районы обстреливала артиллерия россиян. Информация по потерям уточняется.

Житомирщина

Авиационный удар по Бердичеву, россиянами разрушены несколько зданий, информация по потерям уточняется.

Кировоградская область

В общей сложности в области спокойно, но была длительная воздушная тревога в течение нескольких часов.

Днепропетровщина

Ночные ракетные атаки. Попали в склад горючего под Никополем. Жертв и пострадавших нет. Сейчас спокойно.

Харьковщина

Уже сутки практически все районы Харькова обстреливают оккупанты. ВСУ отбили попытки врага пройти в город, украинская армия отбросила россиян далеко за их предыдущие позиции. Бои по области продолжаются, ВСУ отразили атаку и в Русских Тишках. Во вторник эвакуировали 320 подопечных из Осколького интерната, власти рассчитывают на "зеленый коридор" из Изюма.

Запорожская область

В 6 утра в среду на вокзале Запорожье-2 раздался мощный взрыв. Обстоятельства инцидента выясняются. В целом, ситуация в регионе без существенных изменений. Местное население Запорожья и области продолжает готовиться к встрече с врагом, оборудуя баррикады, устраивая бойницы и площадки для огневых средств.

Ровенщина

В Ровенской области всю ночь звучала воздушная тревога.

Винница

Было два взрыва ночью, подробности не сообщаются.

На Волыни, Закарпатье, Львовине, в Черновцах ночь прошла спокойно.

В Хмельницкие области, в Тернополе, Ивано-Франковске – в целом спокойно, но ночью звучала воздушная тревога.

Черкассы

Ночью регулярные воздушные тревоги, но ситуация в целом спокойная.

Полтавщина

Ночью – тревоги по области.

Луганщина

Во вторник 15 марта украинские военные провели успешную операцию, отразили штурм Северодонецка и отбросили оккупантов от города, но враг пытается зайти в Северодонецк со стороны Рубежного. Как следствие, в Рубежном было жарче всего. Много возгораний жилых домов. 7 раненых, в том числе 1 ребенок, 1 погибший.

Донетчина

В городе Торецке работала российская авиация, потерь среди гражданских нет.

Обстрелы городов Авдеевка и Марьинка. В настоящее время обстрелы продолжаются.

Мариуполь разрушает российская артиллерия и авиация. Во вторник своим транспортом оттуда начали выезжать люди. По подсчетам властей – около 4 тысяч авто. Доехали не все, значительная часть колонны ночевала по маршруту следования.

Николаевщина

Ночью воздушная тревога в городе. Продолжаются бои в области. Власти готовятся эвакуировать людей и везти гуманитарную помощь в села, которые были освобождены накануне. В Снегиревке до сих пор воздушная тревога. В целом, ситуация контролируемая.

Херсонщина

Сильные взрывы в течение суток. Продолжался бой у аэропорта. Последствия разрушений близлежащих населенных пунктов уточняются.

В ОГА отмечают, что Херсонщина на грани гуманитарной катастрофы.

В населенных пунктах, особенно в небольших, ситуация катастрофическая. Людям критически не хватает медикаментов, а иногда и еды. Также есть проблема с электро-, газо- и водоснабжением. Срочно требуется "зеленый коридор".

Одесса

Две воздушные тревоги в ночное время. Идет подготовка к возможной высадке российского десанта на побережье Одесской области, Корабли россиян до сих пор курсируют в Черном море, высока вероятность нанесения ракетных ударов.

Черниговщина

Данные пока отсутствуют.