Котін про ЗАЕС: У сховище достатньо один раз влучити – і буде катастрофа

Дії російських загарбників на захоплених Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях загрожують радіоактивними викидами та катастрофою, якої світ ще не бачив.

Джерело: виконувач обов’язків голови "Енергоатома" Петро Котін в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Вони захоплені і контролюються російськими загарбниками. При цьому на ЗАЕС загарбники розпочали підривати військові боєприпаси, які, наприклад, не розірвалися, коли вони ж і обстрілювали цю АЕС. Це все робиться безпосередньо біля енергоблоків АЕС. Вони, схоже, не усвідомлюють, до чого це може призвести. (...)

Я не хочу допускати, що вони будуть спеціально з умислом бити по сховищу (відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС – ред). Якщо туди впаде випадковий снаряд… Якщо порівняти з Чорнобильською аварією, то руйнування одного контейнера – це 10% від тієї катастрофи. А там 173 контейнери. Якщо їх спеціально порозбивати, то це вже аварія набагато більша, ніж на Фукусімі і в Чорнобилі разом.

Як тільки буде викид радіоактивних продуктів, усім мало не покажеться, не тільки Енергодару, Запорізькій області, а й країні в цілому та всім довкола. Залежить від вітру та погодних умов: піде на Росію – вони отримають те, що заслужили. А може піти в Європу, Білорусь".

Деталі: Котін зазначив, що Запорізька АЕС більш захищена, ніж Чорнобильська, але "в сховище достатньо один раз влучити, і у вас буде викид цих радіоактивних матеріалів".

"Ситуація погана. Те, що вони рвуть боєприпаси у безпосередній близькості до майданчика АЕС, це взагалі… Інших слів, як "мавпа з гранатою" тут немає. Але вона при цьому керує ситуацією – всі технічні спеціалісти й експерти мусять свої дії погоджувати з їх військовим командором. Але він в цьому не розуміється – для нього все одно, що обстріляти ядерний об'єкт з танку, що підірвати там боєприпаси", – констатував він

Котін додав, що відрізання ЧАЕС від енергопостачання також загрожує безпеці.

Відпрацьоване ядерне паливо там зберігається у спеціальному сховищі під рівнем води, воно охолоджується насосами, і робота цієї системи потребує енергопостачання. Якщо немає енергопостачання, то охолодження не буде, і температура зростатиме.

Якщо вона збільшиться до критичних величин, то почнуть плавитись конструкції, в яких знаходиться паливо, і в цю воду, яка його оточує, а також в атмосферу будуть потрапляти радіоактивні продукти.

"Ситуація дуже погана, і масштаб проблеми буде залежати від того, як довго це триватиме", – сказав Котін.

"Можуть бути різні сценарії, залежатиме від величини викиду. Це може бути локальний викид із забрудненням зони навколо сховища, а може бути викид, який загрожує і всій країні, і країнам Європи, і тій же Росії. Але поки що енергопостачання є - коли немає зовнішніх джерел живлення, воно йде від генераторів", – додав він.

За його словами, у випадку з ЧАЕС масштаб катастрофи може бути втричі більшим, ніж у 1986 році.

Пряма мова: "Якщо вони будуть стріляти по сховищу, буде поступове підвищення температури. В найгіршому випадку почнеться розплавлення конструкції, і речовини будуть поступово потрапляти в атмосферу. І що довше така ситуація триває, тим гірше. Але це процес не одного дня, а досить тривалий, тому, сподіваюсь, до найгіршого сценарію не дійде".

Деталі: Котін також підтвердив ризик горіння радіоактивних лісів, адже гасити пожежу українські рятувальники не зможуть, бо "загарбники контролюють цю зону".

Водночас він наголосив, що персонал атомних електростанцій відчуває свою відповідальність і продовжує працювати, а також намагається інформувати "Енергоатом" про ситуацію по непрямих каналах.

За даними Запорізької ОДА (ОВА), поки що радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.